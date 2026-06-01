Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, İstanbul'da düzenlenen 2. Anadolu Karate Ligi 1. Etap Şampiyonası'nda 4'ü altın toplam 11 madalya kazanarak başarıya imza attı.

Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda minik, yıldız, ümit, genç ve 21 yaş altı (U21) kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda kulüp ile sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonaya 16 sporcuyla iştirak eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, organizasyonu 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Tatamiye çıkan Körfezli sporculardan 9 yaş 40 kiloda Muhammet Eymen Ertuğrul, 11 yaş 35 kiloda Ertuğrul Poyraz, 11 yaş 40 kiloda Irmak Oktay ve 11 yaş 36 kiloda Hiranur Yıldırım, rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Turnuvada kendi kategorilerinde mücadele eden 11 yaş 40 kiloda Hatice Özdemir, 8 yaş 25 kiloda Alparslan Muhammet Eraslan, 12 yaş 35 kiloda Beren Elif Çelebi ve 13 yaş 44 kiloda Elif Ecrin Baharoğlu ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 11 yaş 44 kiloda Zehra Açar, 11 yaş 35 kiloda Muhammet Fırat Tüken ve 8 yaş 24 kiloda Begüm Yüce ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.