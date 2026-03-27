Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda, mekanın sahibi Volkan Berberoğlu (42), iş adamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil ile mekanı böyle taramışlar

Öte yandan dehşet verici olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde tramway geçtikten hemen sonra bir otomobilin mekana yaklaşması yer alıyor. Üç kişi mekanın kapısının önünde beklerken, bir kişi saldırıdan hemen önce içeriye giriyor. Mekana yaklaşan otomobilden ateş açılması neticesi bir kişi yere düşüyor, diğer şahıs ise park halindeki arabanın arkasına saklanıyor. Zanlılar yaklaşık 5 saniye içerisinde ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Görüntülerin sonunda, bölgede devriyede bulunan bir polis ekibi koşarak olay yerine geliyor. Polis ekibinin yanındaki ters kelepçeli şahıs dikkat çekerken, iki kişi ise mekandan koşarak çıkıp, otomobile binerek uzaklaşıyor.