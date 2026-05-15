Gece saatlerinde aniden fenalaşan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun kötüleştiği, evde bulunan yakınları tarafından fark edildi. Bunun üzerine usta oyuncu Beşiktaş’ta bulunan bir hastaneye götürüldü. Habertürk'te yer alan bilgilere göre, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların kararıyla Kadir İnanır'ın yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen sanatçının, daha sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alındığı açıklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun zaman zaman dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak Coşkun Sabah ile çekilen fotoğrafı gündem olmuştu.

EŞİ JÜLİDE HANIMDAN AÇIKLAMA

İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kural, enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım kararı alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı.”

Kural ayrıca, sigaranın sanatçının sağlık durumunu olumsuz etkilediğini ifade ederek, “En büyük düşmanı sigara” dedi.