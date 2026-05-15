Sarı-kırmızılı taraftarlar, yolculukta Galatasaray Futbol Takımı'na yoğun ilgi gösterdi. Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, yol boyunca takımlarını yalnız bırakmadı. Galatasaraylı taraftarlar, ayrıca Arjantinli Mauro Icardi ve Nijeryalı Victor Osimhen için de özel tezahüratlarda bulundu.

"SENEYE DE ICARDI İLE KUTLAYACAĞIZ"

Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Mauro Icardi, takım otobüsü üzerinde GS TV'ye duygularını paylaştı. Deneyimli oyuncu, "Harika bir gün. İstanbul, sarı ve kırmızı" dedi. Takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı ise "Seneye de Mauro ile birlikte tekrar kutlayacağız" ifadeleriyle dikkat çekti.

"GİTME MAURO" PANKARTI

Futbolcular, meşale yakarken; Lucas Torreira ve Yunus Akgün, takım otobüsünde "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı.