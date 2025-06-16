KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Sekapark Uçurtma Tepesi’nde düzenlenen “O Benim Kahramanım” Babalar Günü etkinliğine katıldı.

Oldukça renkli geçen etkinlikte babalar, çocuklar ve aileler unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik boyunca marangoz atölyesi, çiçek ekme, bez çanta boyama ve tuval boyama gibi birçok atölyede babalar ve çocuklar birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Şişme oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler piknik havasında etkinliğe eşlik etti.

Etkinliğe katılan Başkan Büyükakın, alandaki atölyeleri gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükakın, “Buradaki coşkuyu gerçekten içimde hissediyorum. Şuraya gelene kadar herkesteki heyecanı, özellikle babaları ile birlikte etkinliğe katılan çocukların gözlerindeki heyecanı gördüğümde çok mutlu oldum. Hepinizin Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Evlatlarınızla birlikte nice Babalar Günü’ne erişmenizi, barış, kardeşlik ve huzur dolu bir dünyada güzel günler görmenizi temenni ediyorum” dedi.

Kocaelililerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte sahne programları da büyük ilgi gördü. Tuncer Ediz Toksoy ve Esin Toksoy’un gerçekleştirdiği “Bedenden Oyuna” etkinliğinde çocuklar, babalarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

FİLİSTİNLİ BABALAR UNUTULMADI

Etkinlikte anlamlı bir farkındalık çalışmasına da yer verildi. Filistin’de hayatını kaybeden babalar anısına, Filistin bayrağı renklerinde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Sekapark semalarında süzülen balonlar, yaşamını yitiren babalar için sessiz bir anma ve umut mesajı taşıdı.

Babalar ve çocuklar, etkinliğin en coşkulu anlarından biri olan uçurtma etkinliğinde bir araya geldi.