Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ferdi Zeyrek’in hatırasını yaşatmak amacıyla Ulucami ve Emir Sultan Camii’nde lokma ikramı yapılacağı bildirildi.

Etkinliğin 16 Haziran 2025 Pazartesi günü (bugün) saat 17.00’de gerçekleştirileceği belirtilirken, tüm vatandaşlar davet edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in hatırasını yaşatmak için vefatının 7. günü hayrına Ulucamii ve Emir Sultan Camii’nde lokma ikramı gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımız davetlidir.”