Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan üst geçitler bu kez kadına şiddete karşı turuncu ışıkla aydınlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan “25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne” şehrin sembol yapılarından olan üst geçitleri turuncu renkle aydınlatarak destek verdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Kadına yönelik şiddete karşı birleşin” kampanyasını hayata geçirmesinin ardından dünyanın birçok yerinde sembol eserler turuncu renge büründü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kampanyaya destek vererek, İzmit ilçesindeki Adnan Menderes, Turgut Özal, Dr. Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst geçitlerini “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün” önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırdı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü tarafından farkındalık çalışması kapsamında ışıklandırılan köprüler, görsel şölene dönüştü.