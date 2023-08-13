Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 16-29 yaş aralığındaki engelli bireyleri kapsayan Sanat İçin Ben De Varım projesi, şair ve yazar Abdurrahim Ali Ural ve yazar Selahattin Yusuf’u ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat İçin Ben de Varım projesinde eğitsel atölyeler devam ediyor. Alanında uzman kişilerin konuk edildiği atölyelerde son olarak şair ve yazar Abdurrahim Ali Ural ve yazar Selahattin Yusuf konuk edildi.

İzmit Tarihi Gar binasında gerçekleşen atölyede Yazma Serüveni ve Dergicilik hakkında yazarlar öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Öğrenciler, yazarların kitapları hakkında soru sorup merak ettikleri konuları öğrendi.

Sanat İçin Ben De Varım Projesi Edebiyat Eğitsel Atölyesinde gerçekleşen etkinlikte şair ve yazar Abdurrahim Ali Ural öğrencilerle buluştu. Kitaplar hakkında katılımcılarla sohbet eden Ural, kitaplarını okuyan insanların bir anlam çıkarmasını istediğini söyledi.

Ural, “Kitapların her biri bir ada, ama hepsi bir takımada. Kitapları okuduğunuzda birbirleri arasında ilinti kurarız. Kitaplara not alın, üstüne yazın. Yani dokunmak lazım. Kütüphanem bana kitaplara dokunduğum için kıymetli” dedi. Öğrencilerin yoğun sorularını cevaplayan yazar, “Okumak yazmak gençleştirir. Genç kalmak istiyorsanız okuyun ve yazın. Yazmak üzerine bir kitap yazıyorum. Siz ne zaman isterseniz ben gelirim” şeklinde konuştu.

“ANNE VEFAT ETTİĞİNDE EVİ DE SIRTINDA GÖTÜRÜR”

Eğitsel atölyelerin bir diğer konuğu da yazar Selahattin Yusuf’tu. Farklı engel durumuna sahip öğrencilerin yer aldığı söyleşide Selahattin Yusuf “Eve Dönemezsin” kitabı ve yazma serüveni üzerine konuştu. Yusuf, kitapta herkesin kendinden izler bulacağı, yoksul bir çocuğun okuma ve yazma tutkusunun anlatıldığı, 1980’lerin taşrasında geçtiğini belirtti. Öğrencilerden Çağlar Kara’nın yazara kitabın isminin neden Eve Dönemezsin olduğu sorusuna ise Yusuf şu sözleri söyledi; “Çetin taşra yaşamının bütün ağırlığını küçük omuzlarında taşıyan, isimsiz bir çocuğun hayat mücadelesini yazıya döktüm. Ana karakter çocuğun annesi yıllar önce vefat etti ve mücadelesi ağırlaştı. Ben de anne vefat ettiğinde evi de sırtında götürür bakış açısıyla kitaba bu ismi verdim.”

SANAT İÇİN BEN DE VARIM PROJESİ

“Sanat İçin Ben de Varım” projesi 16-29 yaş aralığındaki engelli bireylerin görsel sanatlar, geleneksel el sanatları, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik ve dijital medya alanlarında alacakları eğitimler ve bu eğitimlerin sonucunda ortaya çıkaracakları eserlerin kültür endüstri ürünlerine dönüşmesini sağlayacak 2 aşamalı bir proje. Birinci aşaması alanlarla ilgili eğitimleri kapsarken ikinci aşama eğitimler sonucunda ortaya çıkacak somut çıktıların sergileneceği festivali kapsıyor. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.