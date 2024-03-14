Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramda; 3 kilo 102 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 7 captagon, 25 bin 200 TL ve 12 bin Suriye Lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.H, Y.B ve S.D. isimli şahıslar ise tutuklandı.