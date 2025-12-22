Kadıköy Katlı Otoparkı, 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye binası arkasındaki (NCity) otoparkta yeni düzenlemeye gidilecek. Kısa süreli park kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan uygulama kapsamında, 895 araç kapasiteli Kadıköy Katlı Otoparkı’nda ilk 4 saatten ücret alınmayacak. Bu sürenin aşılması durumunda 4-6 saat arası 40, 6-8 saat arası 60, 8-10 saat arası 90, 10-12 saat arası 120 ve 12-24 saat arası 170 lira tarife uygulanacak. Otoparkta aylık abonman ücreti ise 3 bin lira olarak belirlendi.

Sahil otoparklarında ilk 10 saat ücretsiz

160 araç kapasiteli 1 Mart Vapur İskelesi Açık Otoparkı ile altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ücretli sisteme geçecek 2 bin 200 araç kapasiteli Büyükşehir Belediyesi binası arkasındaki otoparkta ise ilk 10 saat ücretsiz hizmet verilecek. Her iki otoparkta da 10-12 saatlik kullanım bedeli 20 lira, 12-24 saatlik uzun süreli parklanma bedeli ise 300 lira olacak.

Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla hayata geçirileceği bildirildi.