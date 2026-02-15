İstanbul'dan Kocaeli'ye uzanan 25 yıllık sahaf serüveninde on binlerce kitabı biriktiren Ayhan Atabek, koleksiyonunun en değerli parçalarından birini hırsızlara kaptırdı.

Meslek hayatına İstanbul'da adım atan ve edindiği tecrübeleri Kocaeli'ye taşıyan Ayhan Atabek, yaklaşık 25 yıldır İzmit'teki dükkanında kentin kültürel hafızasına katkı sunuyor. Zaman içerisinde vatandaşların getirdiği kitaplarla koleksiyonunu zenginleştiren ve dükkanındaki raf sayısını her geçen gün artıran Atabek, sahaflığın sadece ticari bir faaliyet değil, sabır ve emek gerektiren bir kültür mirası olduğunu vurguladı.

Koleksiyonunun vatandaşların getirdiği kitaplarla zaman içinde büyüdüğünü belirten Ayhan Atabek, 'Kitap toplamak bir anda toplanabilecek bir şey değil. İlk başlarda kitap sayımız çok azdı. Zamanla insanlar kitaplarını satmaya getirdikçe çoğaldı. Şu an dükkanımızda yaklaşık 40-50 bin civarında kitap vardır. Bu da yaklaşık 25 senelik bir emeğin ürünü' dedi.

Özel cilt çalındı

Meslek hayatı boyunca pek çok nadir eserle karşılaştığını ancak yaşadığı bir hırsızlık olayını unutamadığını dile getiren Atabek, 'En ilginç kitaplardan biri 1800'lü yıllara ait, İngiltere baskısı, Shakespeare'in 12 eserinin bir arada olduğu özel ciltti. Ne yazık ki bu kitap dükkanımızdan çalındı. Bizim için kötü bir anı oldu' diye konuştu.

'Dijitalleşme kitap okuma alışkanlığını azalttı'

Atabek, teknolojinin yaygınlaşmasının kitap okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini söyleyerek, 'İnsanların sosyal medya, video ve oyunlara bağımlılığı dikkat eksikliğini artırdı. Artık yazı okumak yerine video izleme tercih ediliyor. Bu durum kitap okuma sürecini azalttı. Bilimsel bir veri sunamam ama kendi gözlemlerime göre durum bu yönde. Sahaflık yalnızca bir ticaret değil. Tabii ki ekonomik olarak ticari kaygımız var, para da kazanmak istiyoruz ancak sahaflık aynı zamanda bu dünyanın en eski mesleklerinden biri ve önemli bir kültürel miras. Mesleğimizi seviyoruz' ifadelerini kullandı.