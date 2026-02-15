Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dr. Serap Çökerdenoğlu, kanserin vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoğalarak organ işlevlerini bozmasıyla ortaya çıktığını hatırlattı. Dr. Çökerdenoğlu, "Çeşitli kanserlerde farklı faktörler olabiliyor. Çevresel ve genetik faktörler genellikle ortaya çıkıyor. Örneğin akciğer kanseri yüzde 90 oranında tütün mamulleri kullanımından kaynaklanmaktadır. Fiziksel egzersiz yapmama, sağlıksız beslenme ve HPV gibi bazı virüsler de kansere neden olan çevresel faktörler arasında ön plana çıkmaktadır" dedi.

"Bu hastalıktan korunmak mümkün"

Kanserden korunmanın mümkün olduğunu dile getiren Dr. Çökerdenoğlu, şöyle konuştu:

"Bahsedilen çevresel faktörlerden uzak durabilirsek, sağlıklı beslenirsek, sigara ve alkolün aşırı tüketimi olmazsa ve taramalarımızı yaptırırsak kanseri çok erken evrede tespit edebilir ve kanserden korunabiliriz. Hastanın tüm yaşayacağı kanser sorunlarını erken tanı ile görebilir ve sağlık maliyetlerini de en aza indirmiş oluyoruz. Erken tanı hastalarımızın hayatlarını kurtarır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı KETEM’lerde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını ücretsiz yapıyoruz."

"Yılda 240 bin yeni vaka görülüyor"

Türkiye’de her yıl yaklaşık 240 bin yeni kanser vakasının görüldüğünü ve çevresel faktörlerin etkisiyle bu sayının arttığını aktaran Çökerdenoğlu, "Kanser, erken tanısına çok dikkat edilmesi gereken bir hastalık türüdür. Ülkemizde şu an da 680 bin civarında kanser hastası biliniyor. Aslında kanser günü yılda bir gün değil, her gün önemsenmelidir. Biz KETEM’lerde yılın 365 günü her gün taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Erken tanı hayat kurtarır, lütfen taramalarınızı ihmal etmeyin" ifadesini kullandı.