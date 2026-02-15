Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan körfez, kış aylarında da 'allı turna' olarak bilinen flamingoları ağırlıyor. Bölgedeki sulak alanlar, zengin besin kaynakları ve uygun iklim şartlarıyla göçmen kuşlar için ideal beslenme ve konaklama imkanı sunuyor.

Özellikle gün doğumu ve batımında su yüzeyinde oluşturdukları manzarayla dikkati çeken flamingolar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinden ilgi görüyor. Kocaeli'nin kent manzarasıyla bütünleşen kuşlar, dron ile havadan da görüntülendi.

Çevre projeleri canlı çeşitliliğini artırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği, ileri seviye biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projesi gibi çalışmalar da kuş türü popülasyonlarında artış yaşanmasına imkan sağladı.

Çevre yatırımları sayesinde su kalitesinin artmasıyla birlikte kuş türü popülasyonunda da artış gözlemlendi.