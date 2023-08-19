Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Roman Toplu Sünnet Şöleninde 333 çocuk sünnet oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cumartesi günü Roman Toplu Sünnet Şöleni düzenledi. Sünnet ettirilen 333 çocuk, kendileri için Fuar alanında hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı.

LUNAPARK’TA EĞLENCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendilerine özgü kültür ve kişilik özellikleriyle toplum içerisinde en renkli yaşam tarzıyla bilinen romanlar için toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölen kapsamında sünnet ettirilen 333 çocuk Lunapark’ta doyasıya eğlendi.

MÜZİKAL GÖSTERİ

Lunaparktaki eğlencenin ardından Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arkasındaki yeşil alana geçildi. Yeşil alanda bir araya gelen vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramının ardından ise sünnet çocukları için Kukuli Müzik gösterisi gerçekleştirildi. Çocuklar müzik gösterisini meraklı gözlerle izledi. Ardından ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

“BU ŞEHRİN RENKLERİNDEN BİRİSİNİZ”

Programda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Bugün 333 çocuğumuz sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attı. Allah ailelerine damatlığını göstersin. Bu şehir gerçekten sizin renginizle renkleniyor. Neşenizle neşeleniyor, her birinizi yürekten gerçekten yürekten seviyoruz. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sizin neşenizi tüm Kocaeli'ye tüm Türkiye'ye nasip etsin. Sizdeki bu güzellik, neşe, mutluluk herkese bulaşsın. Herkes sizler gibi mutlu olmayı bilsin diyorum. İnşallah kardeşliğimiz artarak devam etsin. Şimdiye kadar birlikte çok güzel projeler yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Büyükakın, sünnet çocuklarına hediyelerini takdim etti.