Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal güneş paneli bağlantı kutularına damping soruşturması açtı. Yerli üreticilerin başvurusuyla başlayan süreç, haksız rekabeti önlemeyi amaçlıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli güneş paneli bağlantı kutularına yönelik damping soruşturması başlattı. Yerli üreticilerin başvurusu üzerine açılan soruşturma, haksız rekabetin önlenmesini hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/8 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “güneş panelleri için bağlantı kutuları”na (junction box) yönelik damping soruşturması açıldığını duyurdu. Soruşturma, yerli üreticiler Ekinler Endüstri A.Ş. ve Hatko Teknik Donanımlar Mümessillik ve Ticaret A.Ş.’nin başvurusu ve Erc Sistem Elektrik Makine İml. Taah. ve Tic. A.Ş.’nin desteğiyle başlatıldı.

Soruşturma, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararıyla başlatıldı. ÇHC’deki üreticilerin piyasa ekonomisi koşullarını ispatlaması halinde normal değer Yönetmelik’in 5. maddesine, aksi takdirde 7. maddesine göre belirlenecek; emsal ülke olarak Türkiye seçildi.

İlgili taraflar (ihracatçılar, ithalatçılar, üreticiler, meslek kuruluşları), soruşturma açılış bildiriminden itibaren 37 gün içinde soru formlarını yanıtlayabilir veya görüş bildirebilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ'e ulaşmak için tıklayabilisiniz.