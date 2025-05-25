Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2 dönem başkanlığını yaptığı DAĞDER’in İlk Kadın Genel Başkanı seçilen Derya Başak Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - 20 bin üyesiyle Bursa'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan DAĞDER'in 21. Dönem Olağan Genel Kurulunda 1750 oy alarak genel başkanlığa seçilen Derya Başak Kaya’ya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.



Bunun bir bayrak yarışı olduğunu bugünde bu bayrağın Derya başkanın önderliğinde yönetimine teslim edildi ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın,”Bu tarz büyük derneklerde bildiğim kadarıyla ilk kadın genel başkan çok kıymetli, ekibi de güzel. Çok adaylı bir yarıştan galip çıkmak ve sonrasında bu birlik beraberliği sağlamak dağ yöresi, ilçeler ve Bursa’da yaşayan dağ yöresi insanı açısından çok önemli, Ben DAĞDER’de 2 dönem başkanlık yaptığımda içinde bulunduğumuz binanın 2 yıl projeleri sürdü, 2 yıl gibi bir sürede de hizmete açtık. O dönem ve daha sonra yaptıklarımızla bütün Bursa DAĞDER’i en büyük STK ve en çok proje üreten olarak kabul etti. Bizden önceki kurucularımız ve başkanlarınızın hepsinin emeği var bu bir bayrak yarışı bugünde bu bayrak Derya başkanın önderliğinde yönetimine teslim edildi. Ben şuna yürekten inanıyorum ki çıta daha da yukarıya çıkacak inşallah” dedi.

Yerel yönetim, Osmangazi Belediyesi ve Erkan Aydın, olarak 7/24 DAĞDER’in yanında olduklarını belirten Aydın, “Doğu ve Güneydoğuya yapılan yatırımların yüzde 5’i maalesef bizim bölgeye yapılmıyor. Bu yatırımlar yapılmadığı içinde bölgemiz hızla boşalıyor. Göç var bunlarla ilgili çok mücadele ettik. İnşallah bundan sonra da mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin çatı örgütü her zaman DAĞDER’dir. Bu misyonun farkında olmak lazım çalışırken ve emek sarf ederken bunları hiç akıldan çıkartmamak lazım, bu işler gerçekten kolayda değil, bu işi yaparken maaş almıyorsunuz daha çok cebinizden harcıyorsunuz. Aileniz ve çoluk çocuğunuzdan feragat ediyorsunuz. Bir motivasyon, amaç ve hedef lazım, bu amaç hedef ve motivasyon, yöreye ve yöre insanına hizmet etmek olmalı, bu olursa başarı gelir. Eğer olmazsa önce yavaşlama, sonra durma, daha sonra ise geriye gitme başlar. Bu sadece DAĞDER için değil hayatın her anında böyledir. Yaptığınız işte bir hedef yoksa bulunduğunuz hangi ortam olursa olsun yüce bir değerle motive olmanız gerekiyor. Peygamber efendimiz insanların en hayırlısı insanlara faydası olan demiş, o yönde çalışırsanız başka yerden bir ödül ve karşılık beklemezseniz karşılığını başarıyla alıyorsunuz” diye konuştu.

DAĞDER Başkanı Derya Başak Kaya, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.