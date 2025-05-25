MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali’ne geniş kapsamlı destek sağlıyor. Manisa’yı kültürel ve sanatsal yönleriyle tanıtmayı hedefleyen Festival kapsamındaki etkinliklere, Büyükşehir Belediyesi hem fiziksel alan hem de lojistik olarak katkı sunuyor. Festival boyunca konser için sahnenin kurulacağı alan, teknik personel ve zabıta ekiplerinin güvenlik bariyerleriyle sağladığı alan güvenliği gibi birçok konuda destek veriliyor. Ayrıca, otopark hizmetleri de festival süresince vatandaşların kullanımına sunularak ulaşım kolaylaştırılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Lale Salonu ve Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi ile Fatih Sergi Salonu, tahsis edilerek sanatsal etkinlikler, Manisalılarla buluşturuluyor. Özellikle gençleri kültürel etkinliklerle buluşturmak adına da adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için merkez, Muradiye ve Kampüs hattında her gün belediye otobüsleri ile ring seferi düzenliyor. Bu sayede öğrencilerin etkinliklere katılımı teşvik edilirken şehrin kültürel hayatına da dinamizm kazandırılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yolu Festivali boyunca sanata, kültüre ve gençliğe verdiği destek ile şehrin tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor.