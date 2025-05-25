Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’i mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Eserleriyle fikirleriyle ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.