Kocaeli'nde Körfez Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ve çevresindeki sokaklarda saha uygulaması tamamlanarak geniş katılımla birlikte açılışı sağlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; yayaların, özellikle de engellilerin, yaşlıların, öğrencilerin ve çocukların erişim ve hareketliliğini merkeze alan bir anlayışı başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities Initiative (Global Kent Tasarımı İnisiyatifi) işbirliğinde; kent sokaklarını, çocuklar ve velileri için yaşanabilir alanlar ile yaya ve çocuk dostu kamusal mekânlara dönüştürme amacıyla ‘Sokak Dönüştürme Uygulaması Destek Programı’nı hayata geçirildi.

ORTAK AKIL, BİRLİKTE PLANLAMA

Program kapsamında; Körfez Esentepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ve çevresindeki sokaklarda analiz, değerlendirme ve tasarım çalışmaları yapıldı. Okul yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe belediyesi ve ilgili muhtarlıklar ile yapılan değerlendirmelerin ardından 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası içerisinde saha uygulaması tamamlanarak geniş bir katılımla birlikte açılışı sağlandı.

SOKAĞIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Hareketlilik Haftası içerisinde sokak dönüştürme uygulaması açılış etkinliği Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Programa Marmara Belediyeler Birliği, Superpool, Global Designing Cities Initiative (Global Kent Tasarımı İnisiyatifi) temsilcilerin yanı sıra Körfez Belediyesi, yakın çevre mahalle muhtarları, okul öğrencileri ve veliler de katıldı.

KOCAELİ GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Etkinlikte çocuklara yönelik oyunlar ve ikramlar sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Dönüşüm Uygulaması kapsamında tespit ettiği 15 okulda öncelikli olacak şekilde kent genelinde sorun yaşanan okul çevrelerinde stratejik plan doğrultusunda tasarım ve uygulama çalışmaları yapacak.