Türkiye’nin önde gelen hazır giyim üreticileri fabrikalarını Mısır’a taşıdı. Ancak mağaza raflarında giderek daha fazla “Made in Egypt” etiketi görünmesi, kalite tartışmalarını da gündeme getirdi. Özellikle jean ve jean benzeri ürünler ile mont, kaban ve ceket gibi dış giyim ürünlerinde yaşanan kalite düşüşü, tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alıyor.

Ham maddelerde belirgin bir farklılaşma

Kalite düşüşünün sebepleri yalnızca işçilikle sınırlı değil. Sektör kaynaklarına göre maliyetleri aşağı çekme hedefi doğrultusunda kullanılan ham maddelerde de belirgin bir farklılaşma söz konusu. Özellikle denim kumaşlarda daha düşük gramajlı, iplik kalitesi zayıf ve dayanıklılığı sınırlı hammaddelerin tercih edildiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, bazı üretim tesislerinde kullanılan makine parkurlarının Türkiye’deki modern ve yüksek teknolojili hatlara kıyasla daha eski olduğu, bu durumun dikiş hassasiyeti, yıkama kalitesi ve ürün standardizasyonu üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtiliyor. Uzmanlara göre, ham madde kalitesi ile teknolojik altyapı arasındaki bu uyumsuzluk ürünün kısa sürede deformasyona uğramasına neden oluyor.

Bazı üreticilere göre sorun, doğrudan Mısır’da üretim yapılmasından değil; üretim süreçlerinin yeterince denetlenmemesinden kaynaklanıyor. Türkiye’de yıllar içinde oluşan kalite kültürünün deneyimli iş gücünün ve sıkı kontrol mekanizmalarının Mısır’daki tesislerde henüz aynı düzeyde kurulamadığına dikkat çekiliyor. Özellikle hızlı üretim baskısı altında yapılan siparişlerde kalite kontrol süreçlerinin esnetildiği ifade ediliyor.

Şikayetler arttı

Şikayetvar verilerine göre hazır giyim son aylarda yüzde 14 şikâyet artışı ile tüm kategorilerde şikayetler arttı. Giyim sektöründe son dönemdeki şikâyetlerde öne çıkan ‘hashtag’lerin ‘değişim’, ‘kalitesiz’, ‘iade’, ‘kargo’ ifadelerinde yoğunlaşması tüketiciler kadar sektördeki firmaların da dikkatini çekiyor. Ürünlerin dikiş yerlerinden yırtılması, renklerinin solması, küçülmesi ve beden sorunları en fazla şikâyet alınan konular olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Mısır’daki üretimin maliyet avantajı, markalar açısından cazip olsa da bu avantajın tüketiciye yansıması tartışmalı. Birçok tüketici, fiyatların Türkiye üretimi ürünlere kıyasla ciddi biçimde düşmediğini, buna karşın kalite kaybının belirgin olduğunu savunuyor.