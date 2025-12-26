İnegöl’de kandil gecelerinin değişmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramı, Regaip Kandilinde de devam etti.

Her kandilde yatsı namazı sonrası helva ikramları yapan İnegöl Belediyesi, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinde Suyolu Camisinde helva ikramları gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri de kandil gecesi yatsı namazında Suyolu Camisinde vatandaşlarla buluştu.

Namaz sonrası protokol üyeleri cemaatle kandilleşip sohbet ederken, Gastro İnegöl ekibi tarafından da namazın ardından bin kişilik helva ikramı yapılarak kandili gecesi helva geleneği sürdürüldü.