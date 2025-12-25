Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeya Cebeci tekrar ifade için adliyeye gelmişti. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

MARKA SU İSTEMİŞ

Cebeci ile ilgili gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de dikkat çeken bir detayı paylaştı.

"Avukat arkadaşlar şoktan yeni çıktığını söylediler." diyen Yarkadaş, "Kendi avukatı değil, cezaevine gidip gelen avukatlarla konuştum. Cezaevi müdüründen Saka su istemiş. 'Ben sadece Saka su içebiliyorum' demiş. PH değeri yüksek diye. Cezaevi müdürü de 'Burada Saka yok, Erikli var' demiş." ifadelerini kullandı.