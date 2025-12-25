Çift yakıtlı araçların Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) kaydı için 1 haftadan kısa bir süre kaldı. Tek yakıtlı ticari araçlar için süre daha önce sona ermiş ve UTTS devreye girmişti. Özellikle ticari taksiler ve şirket adına kayıtlı, sonradan LPG’li hale getirilen araçların LPG deposuna Taşıt Tanıma Birimi taktırmaları gerekiyor. Çift yakıtlı, yani hem benzin, hem LPG'li araçlarda iki adet Taşıt Tanıma Birimi kaydı ve montajının olması gerekiyor.

CEZA MİKTARLARI ARTTI!

31 Aralık 2025, LPG için UTTS takma işleminin son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar TTB takmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşılaşabilir. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun 353/a-1 ve 2’nci bentleri uyarınca özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir. 2025 için bu cezalar, 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. 2026'da geçerli olacak yeniden değerleme oranıyla bu tutarlar da arttı.

KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Taksiler, minibüsler, kamyonetler, otobüsler gibi ticari amaçla kullanılan tüm araçlara UTTS takılması gerekiyor. Çift yakıtlı yani benzin ve LPG kullanan araçlar da her yakıt türü için ayrı TTB takmak zorunda. LPG deposu olup, LPG kullanmasa bile LPG tankına TTB takılması zorunlu oldu.Örneğin, bir taksi sahibi, benzin için TTB takmışsa, LPG deposu için de ayrı bir cihaz taktırmak zorunda. Bu durum, ek maliyet ve işlem yükü anlamına gelse de zorunluluğa uyulmaması daha büyük sorunlara yol açabilir.