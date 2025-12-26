Sabah saatleri itibarıyla gram altın 6.238 lira alış, 6.324 lira satış fiyatından işlem görüyor.
22 ayar altın 5.702 lira alış, 5.969 lira satış seviyesinde bulunurken, 14 ayar altının alış fiyatı 3.450 lira, satış fiyatı ise 4.598 lira olarak kaydedildi.
Piyasada çeyrek altın 10.049 liradan alınırken 10.301 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10.030 lira, satış fiyatı 10.131 lira seviyesinde.
Yarım altın 20.077 lira alış, 20.593 lira satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın 40.178 liradan alınarak 40.997 liradan satılıyor.
