Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra'da bulunan Kerpe Kayalıkları, Kefken Adası ve koylar, havadan görüntülendi.

Masmavi denizi, doğal güzellikleri ve temiz kumsallarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kandıra sahillerinde yaz hareketliliği de başlamak üzere. Havaların ısınmasıyla birlikte kentin turizm merkezi ilçede hazırlıklar hız kazanırken, Kerpe Kayalıkları, Kefken Adası, koylar ve sahil dron ile havadan görüntülendi.

Kilometrelerce uzanan kumsalların ve doğayla iç içe geçmiş koyların yaza hazır olduğu görülürken, bölgenin kısa süre içinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşması bekleniyor.

Öte yandan, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan son değerlendirmeler sonucunda Kocaeli'deki plajlar; su kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmet altyapısı gibi kriterleri bir kez daha başarıyla geçti.

Alınan kararla birlikte Karamürsel ilçesindeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı halk plajları ile Kandıra ilçesindeki Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Kovanağzı, Seyrek ve Miço Kadınlar plajları 'Mavi Bayrak' unvanını korumuş oldu.