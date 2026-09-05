Kocaelispor'un, Malili futbolcu Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz ayrılmasına ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Futbolcu Habib Ali Keita ile kulübümüz arasındaki sözleşme, futbolcunun sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmaması, devam eden futbol sezonundaki müsabakalara katılmaması, bu hususta kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ağır suretle ve ısrarlı bir şekilde ihlal etmesi ve bu durumun artık taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin devamını kulübümüz açısından çekilmez kılması nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshedilmiştir. Kulübümüz tarafından futbolcu hakkında ve müteselsil sorumluluk ilkesi mucibince feshi müteakip olması halinde futbolcu ile ilk sözleşmesel ilişkiye girecek üçüncü kulübe FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde sportif ceza ve tazminat talepli dava ikame edilecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız' denildi.

Kaynak: İHA