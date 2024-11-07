Kocaelispor, taraftarların Sakarya’daki mücadelede tribün desteği sağlayabilmesi için tüm girişimlerde bulunduklarını ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını bildirdi. Açıklamada, "Yaptığımız tüm girişimler olumsuz sonuçlandı" denildi.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da, taraftarların maça alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Kocaelispor tarafından bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, taraftarların Sakarya’daki mücadelede tribün desteği sağlayabilmesi için tüm girişimlerde bulunulduğu ancak bu çabaların karşılıksız kaldığı bildirildi.

Taraftarlar meydana davet edildi

Taraftarları meydanda maçı izlemeye çağıran Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, "Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağımız maç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kent meydanındaki dev ekranda canlı olarak yayınlanacak. Coşkumuzu meydanda birleştirerek, tribün ruhunu şehrimizin kalbine taşıyacağız. Haydi, zafer yolunda tek yürek olup meydanı dolduralım" ifadelerine yer verdi.

Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşması 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.