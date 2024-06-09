Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor’da olağanüstü seçimli genel kurula, bir gün önceden taraftarın salona alınmayacağının duyurulması ve delegelerin Engin Koyun dönemini ibra etmek istememesi damga vurdu. Yaklaşık 20 dakika salonda oylama krizi yaşandı.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda başkan Engin Koyun’un istifasının ardından Kocaelispor Kulüp Başkanlığına gelen ve kulübü olağanüstü seçimli kongreye taşıyan Recep Durul’un tek aday olduğu genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ancak kongreye damgasını vuran olay, taraftarın salona alınmamasına gösterilen tepkiler ve yönetim ile denetim kurulu raporlarının ibra edilmemesi sırasında yaşanan gerginlik oldu.

Söz alan delegelerden Aytunç Çetinbaş, “Kongreye taraftarı almadığınız için sizi kınıyorum. Sonuna kadar taraftar Kocaelispor’un yanındadır. Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarlarıdır. Unutturmayacağız” diyerek Kocaelispor atkısı açtı. Ardından taraftarın salona alınabileceği ve giriş yapabilecekleri kapı gösterildi.

Delegelerin söz almasının ardından raporların ibra edilmesine geçildi. Tribünlerde yer alan delegeler doğrudan el kaldırma usulüyle ibra yapılmasına tepki gösterdi. Salonda delege olmayan isimlerin olduğunu, kimlik kontrollerinin yapılması gerektiğini, kimin neye göre oylamaya katıldığının belirsizlik oluşturduğunu dile getirip tepki gösterdi. Bunun üzerine divan başkanı Sinan Üner tribünlere çıkıp salona bulunanların delege kartlarını kontrol etti. Ancak delege kartlarının gerçek sahiplerine ait olmadığı tepkisi yükseldi. Dakikalarca süren gerginlik üzerine divan başkanı 2023 ve 2024 yılı hesaplarını oylayıp oyçokluğuyla kabul edildiğini ilan etti. Bunun üzerine delegeler divan başkanına tepki sloganları attı. Divan başkanı delegeleri salondan atmakla tehdit etti. Tansiyonun daha da yükselmesi üzerine tribünlerden sahaya kağıt yağdı. ‘Hayır’ oylarının sayılmadığı, tüm oylamaların doğrudan oy çokluğu denilerek geçirilmeye çalışıldığı dakikalarda devreye kulübün eski başkanlarından Bahri Yavuz girdi. Delegelerin büyük bölümünün raporları ibra etmediğini ancak sayının net olabilmesi için emrivaki yapmak yerine sandığa gidilmesi gerektiğini söyledi. Divan başkanının sert tutumu ve delegelere giderli konuşması ise “Divan istifa” seslerinin yükselmesine neden oldu. Ardından 2023 ve 2024 yılı mali raporları delegelerce ibra edilmedi.

Başkan adayı Recep Durul, delegelerden şans istedi

Kürsüye gelen Recep Durul, “Dinlerseniz açıklayacağım. Geçmişte yapılan hataları geleceğe taşımayacağız. Ama geçmişi hep birlikte sorgulayalım. Bunlar bir süreçtir. Bu yargılarla düzeltemeyiz. Sürecin aşamalarında doğruyu, yanlışı göreceğiz. Seçimi yapmadan yargı dağıtılmaya başlanıyor. Kocaelispor’u seviyorsak ve ileri taşımak istiyorsak, evladımızı büyütmek istiyorsak hep birlikte büyütmeliyiz. Eleştiriden yanayım, elbette olmalı. Ama nitelikli olmalı. Yönetimde görev alanların her birinin yapısı, düşüncesi, karakteri, ekinliği farklı. Bilgi ve deneyimi farklı. Herkesi aynı kefeye koyamayız. Evet, Engin Koyun’un yönetimdeydim. Davet etti ve tecrübemden yararlanmak istedi. Lider farklıdır, yöneticilerin görevleri farklıdır. Kurumu ileri götürecek olan liderin becerileridir. Hata olduğu zaman önce hata teknik direktör ve başkandan sorulur. Elimden geldiği kadar yönetimdeyken gövdemi, başımı taşın altına koydum. Koymaya devam edeceğim" dedi.

“Ayrışmayı ortadan kaldırmak istiyorum”

Kocaelispor için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu dile getiren Durul, "Kocaelispor’u doğru şekilde yöneteceğiz. Tüm paydaşları sürecin içine dahil etmek istiyorum. Ayrışmayı ortadan kaldırmak istiyorum. Cepheleşmeyi ortadan kaldıracağız. Birlik ve beraberlikle Kocaelispor’u ileriye taşıyabiliriz. Geçmişte yapılanlarla bugünü karşılaştırdığımızda bizi kıyaslamak için erken. Ama geçmişi yargılayalım. Liyakatin merkezde olmadığı yapı bozulur. Tüm Kocaelispor sevdalıları takımımıza sahip çıkalım. Evladımızı ötekileştirmeyelim, kötülemeyelim. Yönetime de bu şansı, fırsatı verelim. Sonra hesabını soralım. Buzdağına çarparsak hata benim olacak. Geçmiş dönem Engin başkanın hatasıydı, aynı hatayı ben yaparsam beni de yargılayın” sözlerini kaydetti.

Denetim kurulu raporu da ibra edilmedi

Konuşmanın ardından 10. madde olan denetim kurulu raporunun ibrası oy çokluğuyla reddedildi. Disiplin ve sicil kurulu raporları olmaması nedeniyle sonraki maddeye geçildi. 2024-2025 tahmini bütçesi görüşmeye ve oylamaya sunuldu. Yeni sezonda Kocaelispor’un tahmini bütçesi 300 milyon TL olarak kabul edildi.