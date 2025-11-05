Uğurdağ açıklamasında, 2024 yılı boyunca İnegöl’de 1.586 firmanın toplam 1 milyar 242 milyon 24 bin 158 dolar ihracat, 54 firmanın ise 268 milyon 290 bin 820 dolar ithalat gerçekleştirdiğini belirtti. Bu veriler kapsamında İnegöl’ün, Türkiye illeri sıralamasında ihracatta 21’inci, dış ticaret fazlasında ise 9’uncu sırada yer aldığını ifade etti.

Başkan Uğurdağ, “Bu başarıda payı olan başta İTSO üyesi olmak üzere tüm İnegöllü firmalarımızı kutlar, başarılarının devamını diliyorum.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.