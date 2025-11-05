Olay İnegöl'ün kırsal Aşağıballık Mahallesindeki bağ evinde meydana geldi. Ailesi Hasan A.(75)'dan 2 gündür haber alamadı. Aile Jandarma Komutanlığı ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Hasan A.'nın olan bağ evine giden ekipler, şok oldu. Adamı hareketsiz halde buldular. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç