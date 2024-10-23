Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışmasında, uzaktan kumandalı sabit kanat uçak kategorisinde 3. olan öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer’i makamında ziyaret ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer’i, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Bulduk, 16.Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda RC Sabit Kanat Uçak Kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olan Kocaseyit İHA Takımı öğrencileri Zeynep Reyya Girgin, Fatma Zehra Girgin ve danışman öğretmen Yalçın Yılık ziyaret ettiler.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ciğer “Türkiye üçüncüsü olarak bizi gururlandıran öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarında emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz”dedi.