Esra Erol'un yeni sezon bölümleri izleyicilerle buluşmaya başladı. Programda, şaşırtıcı ve akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Besime Sunkar adlı kadının kocası öldükten sonra 16 yaşındaki kayınbiraderiyle kaçtığı ve diğer iki kayınbiraderinin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Bu olay, Esra Erol'un programında tartışıldı ve izleyicileri büyük ölçüde şaşırttı.

Esra Erol'un programına başvuran Taha ve Elif Sunkar, yengeleri Besime Sunkar hakkında şaşırtıcı iddialarda bulundular. Sunkar kardeşler, üç ağabeylerinin öldüğünü ve 16 yaşındaki küçük kardeşleri İsa'nın yengeleri Besime Sunkar tarafından kaçırıldığını iddia ettiler. Bu iddiaların ardından canlı yayına bağlanan Besime Sunkar ise "İsa benim kayınbiraderim ama kocam olacak" şeklinde konuşarak dikkatleri üzerine çekti.

Besime Sunkar, 2016 yılında Halil Sunkar ile evlendi ve evliliklerinin dördüncü yılında eşini kaybetti. Eşinin vefatının ardından üç kayınbiraderi ile aynı evde yaşamaya devam etti. Ancak bu süreçte yaşanan trajik olaylar programda konuşuldu. İsmail Sunkar, abisinin ölümüne dayanamayarak Besime Sunkar ile birlikte yaşadığı evde intihar etti. Olayın üzerinden 18 gün geçtikten sonra diğer kardeş Musa Sunkar'ın da cansız bedeni harabe bir evin içerisinde bulundu.

Tüm bu yaşananlardan 16 gün sonra Besime Sunkar'ın 16 yaşındaki kayınbiraderi İsa Sunkar'ı arabanın bagajına koyarak kaçırdığı iddia edildi. Besime Sunkar, canlı yayında iddiaları reddetti ve İsa'nın kendisiyle evlenmek istediğini savundu. Ancak, yaşanan ölüm olayları ve İsa'nın kaçırıldığı iddiası hala çözülememiş bir gizemi beraberinde getiriyor.