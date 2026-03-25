

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, meydanın zamanla yıpranan zemin döşemeleri sökülerek yenileriyle değiştirildi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturuldu.



Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi’nin türbeleri ve Tophane Saat Kulesi’ni bünyesinde barındıran meydan, yapılan düzenlemelerle ziyaretçilere hem tarih hem de konforu bir arada yaşatıyor.

Panoramik Bursa manzarasına sahip olan meydan, yenilenen yüzüyle kentin turizm değerine değer kattı.