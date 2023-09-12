Normal şartlar altında göğüs büyütmenin şuanda kabul edilmiş iki yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi silikonlarla göğüs büyütmek, ikincisi uygun hastada hastanın istemediği yerdeki kendi yağ dokusunu alıp istediği yere yani göğüslerine enjekte ederek bu işi yapmaktır. Tek başına normal yağ enjeksiyonu ile göğüs büyütmeye çalıştığınız takdirde, koyduğunuz yağ dokunun ortalama %30’u tutulacaktır. Ekstra bir yöntem kullanarak yani hastanın kendi kök hücrelerini, hastanın enjekte edilen kendi yağına koyarak o dokuyu kök hücreden zenginleştirerek koyduğumuz dokunun tutulumunu %50’lere çekmek mümkündür. Eğer siz bir göğse 300 gram yağ enjekte ediyorsanız, eskiden bunun 100 gramı tutuluyorsa şimdi 150-160 gramı tutuluyor. Dolayısıyla bir kerede daha efektif bir sonuç almak mümkündür. Oraya kök hücre enjekte ettiğimizde oradaki göğüs kendi kendisine büyümez. Bizim yaptığımız şey, kök hücrelerle koyduğumuz yağın kalma oranını yükseltmektir.