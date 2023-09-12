Parkinson hastalarında zihinsel bozukluklar, bunama belirtileri ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlı hastalarda uzun süre hastalık sonucunda Parkinson bunaması ya da Parkinson demansı dediğimiz tablo ortaya çıkabilir. Bu bağlamda hasta daha yavaş olabilir, algısı yavaşlayabilir. Kelime bulmakta, cümle kurmakta zorlanabilir. Unutkanlık ortaya çıkabilir. O esnada hastada hayal görmeler de olabilir. Bu tip zihinsel bozulma gösteren, bunama belirtileri gösteren hastalarda ilk önce mutlaka sebebinin saptanması gerekir. Parkinson hastalığının ilerlemesiyle böyle bir tablo ortaya çıkabildiği gibi, dış etkenler de Parkinson hastasının zihnini bozabilirler. Bunların en başında özellikle yaşlı hastalarda enfeksiyonlar, su kaybı, tuz kaybı gibi durumlar vardır.

Bazı ilaçlarda zaman içinde, başlangıçta yapmamalarına rağmen özellikle hastanın yaşı ve hastalığın süresi uzadığı zaman zihinsel bozukluğa da yol açabilirler. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hekimin ve ailenin ilk yapması gereken şey, bu bozukluğun altında neyin yattığının saptanmasıdır. Eğer ilaçların etkisi değilse, dışarıdan enfeksiyon, su ve tuz kaybı gibi başka bir etken yoksa Parkinson hastalığı bunaması söz konusu olabilir. Bu durumda hasta yakınlarına önerimiz, hastalığın belirtilerini ve kapsamını iyi anlamaları, hastaya nasıl davranmaları gerektiğini iyi anlamalarıdır. Genel çerçevede hastaya güven verilmesi, hastanın etrafının basitleştirilmesi, gereksiz uyarılardan kaçınılması yani fazla ışık, ses ve gürültü şeklinde, hastanın belli bir rutin yaşama döndürülmesi, mutlaka belirli zamanlarda fiziksel aktivitenin belirli zamanlarda hastanın çıkabileceği zihinsel aktivitelerin yaptırılması, hastanın belli miktarda sosyalleşmesinin sağlanması, davranışsal belirtiler ortaya çıktığında hastaya güven verilmesi, korkulmaması, gördüğünü iddia ettiği bir hayal varsa hasta yakınının da kendisinin kontrol edeceği ve belki bir görsel yanılgı olabileceği şeklinde söylemlerle hastayı ne reddederek ne de gördüğü hayali onaylayarak şüpheye düşürmemek, buna karşın güven verip makul bir açıklama bulmaya çalışmak, hastanın dikkatini başka bir yöne yöneltmek bizim önerilerimiz arasındadır.