Kurban Bayramı ikramiyeleri emeklilere ödenmeye devam ederken, gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan emekli maaşı zamlarına ve ek ödemelere çevrildi. BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek. 2024 yılının ilk beş ayında enflasyon oranı %22.72 olarak kaydedildi. Haziran ayı için tahmin edilen enflasyon oranı ise %2.56. Bu durumda, yılın ilk altı ayındaki toplam enflasyon %25.86 seviyesinde olacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam, genellikle önceki dönemin enflasyon oranı esas alınarak hesaplanıyor. Eğer Haziran ayı enflasyonu %2.56 olarak gerçekleşirse, ilk altı ayın toplam enflasyonu %25.86 olacağından, emekli maaşlarına yapılacak zam bu oranda olacaktır.

Mevcut maaşlara bu enflasyon oranında yapılacak zam ile oluşacak yeni maaşlar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

- **Mevcut Maaş: 10,000 TL** → Zamlı: **12,586 TL**

- **Mevcut Maaş: 10,100 TL** → Zamlı: **12,711.86 TL**

- **Mevcut Maaş: 10,200 TL** → Zamlı: **12,837.72 TL**

- **Mevcut Maaş: 10,300 TL** → Zamlı: **12,963.58 TL**

- **Mevcut Maaş: 10,400 TL** → Zamlı: **13,089.44 TL**

- **Mevcut Maaş: 10,500 TL** → Zamlı: **13,215.30 TL**

- **Mevcut Maaş: 10,600 TL** → Zamlı: **13,341.16 TL**

- **Mevcut Maaş: 10,700 TL** → Zamlı: **13,467.02 TL**

- **Mevcut Maaş: 10,800 TL** → Zamlı: **13,592.88 TL**

Bu tahmini hesaplamalar, Haziran ayı enflasyonunun beklenen %2.56 oranında gerçekleşmesi durumunda geçerli olacak.