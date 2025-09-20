Hafta içinde oynanan Ziraat Türkiye Kupasında Karadeniz Ereğlispor’u 2-1 yenerek 3. Tura yükselen Bursaspor’da lig mesaisi yeniden başlıyor.

Ligde şu ana kadar oynanan 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak topladığı 12 puanla grubunda lider olan Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Adem Çağlayan’ın talebeleri hafta sonunda oynanacak olan Adanaspor’u da yenerek ligdeki galibiyet serisini 5’e çıkarmaya çalışacak.

Son oynanan kupa maçında dinlendirilen deneyimli oyuncular, Adanaspor karşılaşmasında ilk 11’de yine formalarına kavuşacak.

ADANASPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Adanaspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Ligde oynanan 4 karşılaşmanın 4’ünü de kaybeden Adanaspor, attığı 1 gole karşılık kalesinde ise 20 gol gördü.

Maçlara altyapı oyuncuları ile çıkan Adanaspor, transfer tahtasını açamaması durumunda küme düşmeye en yakın aday olarak gösteriliyor.

ADANASPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Kırmızı grup 5. Haftasında Adanaspor-Bursaspor arasında oynanacak olan karşılaşma 2 Eylül Pazar saat 16.00’da Yeni Adana Stadyumunda oynanacak. Maç HTspor’dan canlı yayınlanacak.