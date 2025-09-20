Program kapsamında; kırtasiye setleri, Kur’an-ı Kerim ve gıda paketleri öğrencilere ulaştırıldı, yetim ailelere üç tekerlekli araçlar hediye edildi. Ayrıca cami, medrese ve eğitim merkezleri ziyaret edilerek şükür niyetiyle kurban kesildi. Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi ile de görüşme yapılarak dostluk ve kardeşlik bağları pekiştirildi.

İnegöl İHH Başkanı Turgay Demir, yapılan çalışmaların gönüllere dokunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Afganistan’da kardeşlerimizin yanında olmak bizim için bir sorumluluk. Hem yardımlarımızla hem de açtığımız kalıcı eserlerle oradaki mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.

İnegöl Terziler Odası Başkanı Selim Malçok ise Afganistan’da açtıkları terzilik dükkânlarının önemine değindi: Meslek sahibi olmanın en güzel örneğini Afganistan’da gördük. Açtığımız terzilik atölyeleri sayesinde birçok insan artık kendi emeğiyle ekmeğini kazanacak. Bu proje, onlara sadece bir iş değil, aynı zamanda onurlu bir hayat fırsatı sunuyor. Biz de oda olarak böyle bir hayra vesile olduğumuz için mutluyuz"