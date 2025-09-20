Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Uğur A.(35) yönetimindeki 16 BKM 782 yönetimindeki otomobil ile Alemdar Sokak üzerinde seyir halinde olan Musa Ç.(60) yönetimindeki 16 F 4025 plakalı otomobil cadde ile sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücüler ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.