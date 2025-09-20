Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları sonrası tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi. Binanın yakınındaki ahşap telefon direği de yandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA