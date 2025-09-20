Kaza saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mevkiinde yapımı devam eden köprülü kavşakta meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Naci A.(44) yönetimindeki 10 PJ 290 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprülü kavşak inşaatında ki tabelalara çarptı. Kaza sonucu araçtaki yolcular Rabia A.(42), Keziban B.(45) ve Enes Taha B.(17) yaralandılar.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç