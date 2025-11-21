MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı’ya yönelik çağrısının ardından başlatılan komisyon çalışmaları bugün önemli bir aşamaya ulaşıyor. Saat 14.00’te partilerin tutumları netleşecek. MHP ve DEM Parti’nin ziyarete onay verdiği bilinirken, AK Parti’nin de olumlu yaklaştığı belirtiliyor. CHP’nin nasıl bir karar açıklayacağı ise belirsizliğini koruyor. Komisyon kararına çok az süre kala MHP’den dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"MHP Adına Ben Gidiyorum"

Kritik komisyon kararına dakikalar kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan son dakika açıklaması geldi.

Yıldız açıklamasında, "Açık oylama yapılmalı. MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum. Oylama yaparız, nitelikli çoğunluk aranmaz. Kararın oybirliğiyle alınmasını isteriz."