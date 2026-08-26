Basın İlan Kurumu portalındaki ilanlar, 50 adet iadeli taahhütlü posta gönderimi ve bilirkişi giderleri de avans kapsamında yer alacak.
KONKORDATO BAŞVURULARINDA ÖDENECEK TUTARLAR DEĞİŞTİ
Konkordato komiseri için geçici mühlet dönemini kapsayan beş aylık ücret ise aylık en az 3 bin 380 TL üzerinden hesaplanacak.
Diğer işlemler için 1.690 TL belirlenirken, iflasa tabi borçluların yatırması gereken iflas gideri 68 bin 900 TL oldu.
Yargılama sırasında avansın yetersiz kalması halinde eksik tutar tamamlatılacak. Kullanılmayan bakiye ise kararın kesinleşmesinin ardından ilgililere iade edilecek.
Kaynak: MyNet