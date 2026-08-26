Konkordato başvurularında mahkeme veznesine yatırılacak avans miktarları ile ödeme koşulları yeniden düzenlendi. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle 16 Ağustos 2025 tarihli düzenleme kaldırıldı. Buna göre başvuru sahiplerinden, alacaklı sayısının üç katı kadar tebligat ücreti ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak ilanlar için en az 2 bin 600 TL alınacak.

Basın İlan Kurumu portalındaki ilanlar, 50 adet iadeli taahhütlü posta gönderimi ve bilirkişi giderleri de avans kapsamında yer alacak. KONKORDATO BAŞVURULARINDA ÖDENECEK TUTARLAR DEĞİŞTİ Konkordato komiseri için geçici mühlet dönemini kapsayan beş aylık ücret ise aylık en az 3 bin 380 TL üzerinden hesaplanacak. Diğer işlemler için 1.690 TL belirlenirken, iflasa tabi borçluların yatırması gereken iflas gideri 68 bin 900 TL oldu. Yargılama sırasında avansın yetersiz kalması halinde eksik tutar tamamlatılacak. Kullanılmayan bakiye ise kararın kesinleşmesinin ardından ilgililere iade edilecek.