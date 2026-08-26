Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte resepsiyon hizmetinden havuz güvenliğine, oda standartlarından belge devrine kadar birçok konuda yeni şartlar getirildi.

Yeni yönetmeliğe göre, 25 oda ve üzeri kapasiteye sahip basit konaklama tesislerinde resepsiyon bulunması zorunlu olacak. Tesislerde ilk yardım ekipmanlarının hazır bulundurulması ve gerekli sertifikalara sahip personelin çalıştırılması da şartlar arasında yer alacak.

Hijyen konusunda da yeni yükümlülükler getirildi. Tesislerde düzenli temizlik ve haşereyle mücadele yapılması, müşterilere sunulan yiyecek ve içeceklerin uygun koşullarda ve sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerekecek.

Havuz güvenliğine yeni kurallar

Yüzme havuzu bulunan işletmelerde güvenlik önlemleri artırılacak. Havuzlarda filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinin bulunması, zeminlerin kaymayı önleyici özellik taşıması, güvenli giriş basamakları ile derinlik uyarılarının yer alması zorunlu hale gelecek.

Ayrıca havuzlu tesislerin müşterilere duş ve soyunma kabini imkanı sunması ve en az iki sertifikalı cankurtaran görevlendirmesi gerekecek.

Çocukların kullanımına yönelik olarak derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir çocuk havuzu da oluşturulacak. Ancak yalnızca 12 yaş ve üzerindeki kişileri kabul eden işletmeler bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Su kaydırağı, dalga havuzu gibi eğlence amaçlı bölümlerde ise güvenliği sağlamak için görevli personel bulunacak. Bu alanlarda Türkçenin yanı sıra en az iki yabancı dilde uyarı ve bilgilendirme levhaları kullanılacak.

Odalar ve banyolar için asgari kriterler

Yeni düzenlemeyle tesislerdeki yatak odaları ve banyolar da belirli standartlara bağlandı. Odalarda uygun yatak ve tekstil ürünleri, doğal havalandırma imkanı ve elbise dolabı bulunacak. Elektronik kilit sistemi olmayan odalarda ise ek güvenlik kilidi kullanılacak.

Banyolarda suyun diğer alanlara yayılmasını engelleyecek eşik, duş kabini veya duş perdesinin yanı sıra ayna ve gerekli armatürlerin bulunması zorunlu olacak.

Konaklama belgeleri devredilemeyecek

Yönetmelikle birlikte basit konaklama turizm işletme belgelerinin devrine de sınırlama getirildi. Belgeler, miras veya ölüme bağlı tasarruf dışında başka bir yöntemle devredilemeyecek. İzinsiz devir tespit edilmesi halinde gerekli işlemler valilikler tarafından uygulanacak.

Yeni oda, havuz ve hizmet standartları 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.