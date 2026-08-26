Yeni düzenlemeyle birlikte yemek kartı firmalarının işletmelerden alabileceği komisyon oranı en fazla yüzde 6 olarak belirlendi. Komisyon dışında farklı isimler altında ek bedel talep edilmesine de yasak getirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün önemli bölümünü oluşturan 6 kuruluşun inceleme kapsamına alındığını açıkladı. Bolat, düzenlemeyle özellikle esnaf ve işletmelerin yüksek komisyon oranları nedeniyle yaşadığı mali yükün azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yeni uygulama kapsamında yemek kartı şirketleri, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, teknik destek, bakım, işletim veya depozito gibi gerekçelerle komisyon dışında ilave ücret alamayacak. Böylece farklı kalemler üzerinden işletmelerden ek tahsilat yapılmasının önüne geçilecek.

Çevrim içi yemek sipariş platformlarının aldığı komisyonlara da değinen Bolat, bütün platformlar için tek bir komisyon üst sınırı belirlenmesinin piyasa fiyatlarına doğrudan müdahale anlamına gelebileceğini ifade etti. Platformların sunduğu hizmetlerin, maliyetlerinin, işletme ölçeklerinin ve sipariş hacimlerinin farklı olması nedeniyle komisyon oranlarının da değişiklik gösterebildiğine dikkat çekti.

Ücretler açık şekilde gösterilecek

Bakanlığa yapılan şikayetlerin yalnızca yüksek komisyon oranlarıyla sınırlı olmadığını belirten Bolat, platformların komisyon ve diğer hizmet bedellerini satıcılara açık ve anlaşılır şekilde bildirmesi gerektiğini söyledi.

Satıcıya herhangi bir ek hizmet sağlanmadan yalnızca bir kampanyaya katıldığı gerekçesiyle ayrıca ücret alınamayacak. İşletmeler, ek hizmetlere, reklam çalışmalarına, indirimlere veya kampanyalara katılmaya da zorlanamayacak.

Kampanyalı satışlarda komisyon tutarı ise müşterinin ödediği son fiyat üzerinden hesaplanacak. Platformların satıcılardan talep edeceği bütün hizmet bedelleri ile bu ücretlerin hangi şartlarda değişebileceğinin sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunlu olacak.