İddianamede Gül Tut’un düşme saatinin 01.26.32 olarak belirlendiği kaydedildi. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saat 01.43’ü gösteriyor. Kamerada olay yerine gelen ekiplerin binaya giriş yaptığı görülüyor. Görüntülerdeki hareketlilik, Güllü’nün düşmesinden yaklaşık 17 dakika sonra gerçekleşiyor. Görüntülerde binanın girişinde polis ekipleri ile vatandaşların bir araya geldiği, bazı kişilerin panik halinde hareket ettiği görülüyor. Tuğyan Ülkem Gülter’in de olayın etkisiyle oldukça gergin ve panik halinde olduğu, çevresindeki polislerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesinin durumuyla ilgili endişeli şekilde konuştuğu ve "Annem iyi değil mi?" şeklinde sözler söylediği duyuluyor. Gülter’in ardından "Neden öyle söylüyor?" şeklinde konuştuğu, yaşananların etkisiyle panik halinde olduğu görülüyor. Polis ekiplerinin ise Gülter’i sakinleştirmeye çalıştığı, çevresindeki kişilerin de yaşananlara müdahil olduğu görülüyor.

İddianamede olayın ardından yaşananlar da yer aldı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin yanı sıra olay sonrasındaki görüntüler, ses kayıtları ve diğer dijital deliller de değerlendirildi. İddianamede Güllü’nün düşme saatinin 01.26.32 olduğu, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ise 01.26.37’de kapıya doğru koşmaya başladığı belirtildi. İddianamede ayrıca olay öncesinde üç ayrı çarpma sesi tespit edildiği, ilk sese "Ahh" sesinin eşlik ettiği ve Tuğyan ile Sultan’ın Güllü’ye yaklaşık 1 metre mesafede bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, kamera görüntüleri, ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve dijital delilleri birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.