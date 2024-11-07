Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’i sahneye çıkararak kendisine 69 milyon Türk lirası ödeme yapmıştı.

Bu ödeme, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı.

OSMAN GÖKÇEK: "MOR VE ÖTESİ'NE DE 71,5 MİLYON LİRA ÖDENDİ"

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, bu tartışmaların ardından başka bir ödeme bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Gökçek, belediyenin 19 Mayıs 2024 Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği için Mor ve Ötesi müzik grubuna 71 milyon 520 bin Türk lirası ödediğini belirtti.

Söz konusu harcamalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine taşındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Kasım ayı meclis toplantısının 1. birleşiminde belediyeye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

CHP'Lİ BAŞKANVEKİLİ: "RAHATSIZLIĞINIZI ANLIYORUM"

Bu eleştirilere, CHP'li Meclis Başkanvekili Ertan Işık'ın "Biz bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız. 19 Mayıs, 29 Ekim olunca cidden rahatsızlığınızı anlıyorum" sözleri sonrası ortalık karıştı.

MECLİSTE KAVGA ÇIKTI

Bu sözlerin ardından meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Üyeler arasındaki kavga ve izdiham bir süre devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.