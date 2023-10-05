1940’lı yıllarda geçen, İkinci Dünya Savaşı’na hazırlık ve kıtlığı konu alan Kontrabat kısa filmi uzun metraj filme dönüyor.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Kontrabat filminin fikir sahibi Tarkan Yılmaz, filmin beyaz perdeye uyarlanarak dünyaya açılacağını belirtti.

Kontrabat filmi hakkında Herkes Duysun mikrofonuna bilgilendirmede bulunan Proje Koordinatörü Tarkan Yılmaz, “Kontrabat isimli bir kısa film çektik. Filmimiz aslında kısaydı fakat daha sonra hikayenin kısa filme sığmadığını ve dünyaya açılması gerektiğini fark ettik. Bu yüzden uzun film yapmak ve uluslararası festivallerde var olabilmek için çalışmalara başladık. Aslında ben bu hikayenin yazarıyım. Uzun film olmadan önce İstanbul ve Ankara’dan da katılan ekip arkadaşlarımızla çalışmalar yaptık. Kültür Bakanlığı’ndan onayları aldık. Artvin’den dünyaya açılabilecek bir proje oluşturduk. Projemizde şu an görüştüğümüz herkes tarafından beğeniliyor. Canlanması için az bir vakit kaldı.” dedi.

FESTİVALLERDEN SONRA SİNEMAYA…

Kontrabat’ın bir dönem filmi olduğunu belirten Yılmaz, “1940’lı yıllarda geçen bir hikayedir. Gerçek bir hikayenin başlangıcından kurgusallaştığı bir alana kayıyor. Gerçekle kurgunun kesiştiği bir nokta var ve onu sentezledik. O dönemde İkinci Dünya Savaşı’na hazırlık yılları, kıtlık ve açlığın olduğu yıllarda geçiyor. Bütün çağların sorunu olan bir vergi meselesi ile uğraşıyorlar ve hikayemiz aslında burada başlıyor. Daha sonra Gürcistan sınırlarına kadar uzanıyor. Bu hikayemiz festivallere katıldıktan sonra sinemalarda da gösterilecek. Ön görüşmeleri gerçekleşti.” diye ifade etti.