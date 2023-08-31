Bugün saat 13.00 sularında meydana gelen bir trafik kazası sonucunda, bir kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trajik bir olay yaşandı. Kazada, kamyon önce seyir halindeki üç otomobile çarptı ve ardından kamyonun kasasının devrilmesiyle durdu. Olayda maalesef 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, 48 ACL 405 plakalı kamyonun sürücüsü Ercan Ş.'nin kontrolünden çıkmasıyla başladı. Kamyon önce 34 NT 4531 plakalı bir otomobile ardından da 34 FIG 352 plakalı başka bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, son olarak içinde 5 kişinin bulunduğu 34 LU 4181 plakalı otomobile çarparak metreslerce sürüklendi ve kamyonun kasası devrildi.

Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan 2 kişiyi araçtan çıkararak kurtardı. Kamyon sürücüsü ise şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye taşındı ve durumları ciddiyetini koruyor.