Özel Dent İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İnegöl Avm'de hizmete açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Avm'de Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, düzenlenen tören ile açıldı.

Bugün açılışı gerçekleşen iş yerinin sahibi olan Uzman. Dt. Furkan Kuyumcu'nun iş yerinin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ katıldı.

İş yeri sahibi Furkan Kuyumcu açılış konuşmasında: "Saygıdeğer protokol, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Açılışımız inşallah tüm İnegöl'e hayırlı olur. Bildiğiniz gibi diş polikliniğimiz var, ben Ortodonti Uzmanıyım. Eşim protez uzmanı ve diş hekimi arkadaşımız Enver ile birlikte inşallah tüm hizmetleri vermeye çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun." dedi.

Ortodonti Uzmanı Furkan Kuyumcu'nun açılış konuşmasının ardından mikrofunu eline alan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ:

"Çok kıymetli Milletvekilim, saygıdeğer Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımı, İnegöl Belediye Başkanımı, önceki dönem Milletvekilimi, çok kıymetli dostlarımız arkadaşlarımı, abilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet öncelikle Nihat abimiz Nihat Kuyumcu'nun evladı Furkan kardeşimizin klinik açılışıyla bir araya geldik. Bizler Nihat abi ile birlikte birçok sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetlerde bulunduk. Sağ olsun Nihat abimiz İnegöl'ümüze önemli hizmetler bulunan abimiz. Evladı da eğitimini almış, İnegöl'e gelmiş. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin açılışını gerçekleştiriyor. Öncelikle aileye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, İnegöl'ümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Biraz önce içeride sohbet ederken Ahmet Sünnetçioğlu abimiz ile tabi bizim çocukluğumuzda bizim dişlerimizi hep Ahmet Sünnetçioğlu sağlığına kavuştururdu. Allah ömrünü bereketli be uzun eylesin inşallah diyorum. Katılımlarınız için herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, saygılar." diyerek konuşma yapması için Başkan Alper Taban'a mikrofonu uzattı.

Başkan Taban konuşmasında:

"Evet bende çok kıymetli başta Büyükşehir, çok kıymetli Milletvekilimizi, geçmiş dönem Milletvekilimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, çok değerli Ticaret ve Sanayi Odasının kıymetli başkanını, siyasi partilerimizin değerli başkanlarını, kıymetli yöneticilerini, diğer meclis üyelerimizi, iş dünyamızın değerli temsilcilerini, firma yetkililerimizi, kıymetli Nihat abimizi ve ailesini, değerli basın mensuplarını bende saygı ve sevgi ile selamlıyorum, herkesi selamlıyorum. Tabi diş sağlığı ve ortodonti bölümü aslında bizim son dönemlerde çok sık duyduğumuz ve şehir adına da çok kıymetli insan adına da çok kıymetli yatırımlar. Bu alanda insan yetişmesi bir defa her şeyden önce çok çok kıymetli. Furkan kardeşimizi tebrik ediyorum ben cesaretinden dolayı. Cenabı Allah başarılarını eylesin. Ayrıca Nihat abimize de bir başlık açmak istiyorum. Bizim siyasette görev almamıza kurucu üye olması, o dönemde siyasi büyüklerimiz olması, bizlere de bu konuda destekler veriyor olmaları bizler için geçmekten çok kıymetli. Bizler için değerli büyüklerimiz, Allah onlardan razı olsun. Bugün evlatlarının da böylesine güzel bir işletmeyi açıyor olması bizler içinde bir gurur vesilesi. Ben hem Nihat abimizi hem de evlatlarını ailesini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Cenabı Allah inşallah burada vatandaşlarımıza şifa dağılmasını nasip etsin diyorum. Katılan herkese bende çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Başkan Alper Taban'dan sonra Mikrofunu devralan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şu cümlelerle devam etti:

"Öncelikle herkese merhabalar. Hayırlı günler diliyorum hanımefendiler, beyefendiler. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok değerli Milletvekillerimizi, kıymetli Belediye Başkanımızı, burada bulunan diğer protokolü katılımları için teşekkür ediyorum. Şimdi böyle açılışlara katıldıkça biraz yaşlandığımı da hissediyorum. Ben Furkan'ı tanıdığımda 7-8 yaşındaydı, böyle küçücük bir çocuktu. Siyasete de ben kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladım. 26 ay bir yöneticilikten sonra malum, kısa bir süredir 19.5 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi yani bir kere Nihat abinin çayını kahvesini içmeye giderdik, o zaman Furkan' görürdük dükkana falan gelirdi veya birkaç kez partiye gelmişti. Nihat abinin de şöyle benim için bir özelliği var. Nihat abi siyasi işler başkanıydı, bende başkan yardımcısıydım. Ondan sonra Nihat abi bana iş veriyordu, işte diyordu ki bu hafta bu konuları hazırla. O zaman internetten falan indiriyordum onları, gündemleri siyasi gündemleri. O zaman daha AK Parti falan böyle onları anlatıyordum. Meğer Nihat abi beni geleceğe hazırlıyormuş. Ben farkında değildim herhalde, bilmiyorum yani. Furkan ile de Nihat abi ile de böyle irtibatımız, ilişkimiz var. Sağ olsun bana kısa bir süre önce telefon açtı. Ya dedi böyle böyle biz bir açılış yapmak istiyoruz, olmanızı çok arzuluyoruz. Şeref duyarız bizde dedik. Son anda çıktı, dün akşam telefon geldi 13:30a randevu verdiler. Ben Bakan Bey'e telefon açtım görüşmem de lazım muhakkak. Sabah 6'da yola çıktım, işte 9.30-11.30 arası 2 saat toplantı da kaldım. Arkadaşlar kaldılar bile hatta. Bürokratlar, bizim bürokratlar görüşüyorlar falan. Acilen buraya yetişmek için. Biraz geciktim kusura bakmayın. Hayırlı uğurlu olsun. Furkan tabi eğitim aldı , sağ olsun iyi yetiştirdi kendini. Ortodontislik gibi özel bir unvanı da aldı açıkçası. Eşi de tabi aynı şekilde kendini yetiştirmiş, eğitim almış birisi. Ben başarılar diliyorum. Az önce Ahmet abiden bahsedildiği için Ahmet abi gerçekten yani bu isin belki de diş hekiminin çok az bulunduğu zamanda İnegöl'ün duayenlerinden birisiydi. Tabi sonra siyasetle ilgili görevleri Ahmet abiyi bu işten uzaklaştırdı. Ama artık şehrin nüfusu da arttı, ülkenin nüfusu da arttı. Ama diş hekimi sayısı da çok arttı. Dolayısıyla farklı olmak, ayrıcalıklı olmak bir de beraberinde markasıyla kalitenizle kendi esnaflığınızı da güler yüzünüzü de ortaya koymak önemli. Eğer bir Kuyumcu ailesinin evladı olmak çok ciddi bir ayrıcalık. İnşallah buradan hayırlı kazançlar elde edersiniz. İnşallah sizde birlikte diş sağlığınıza kavuşursunuz. Onlarda böyle bir kazanç sağlarlar. Sizde ekmeğinizi, rızkınızı kazanırsınız. Hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman:

"Bende başta çok değerli Milletvekili abim Ahmet Sünnetçioğlu, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçe Belediye Başkanımızı, Ticaret Sanayi Odası Başkanımızı, birçok değerli abimi hocamı büyüklerimi burada görüyorum bütün misafirleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz." diyerek sözlerini bitirdi.

Konuşmalarının ardından dua sonrası iş yerinin açılışı gerçekleşti.